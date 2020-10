A Genova riapre il "fagiolone", reparto Covid chiuso da aprile

Liguria - "In considerazione dell’aumento di ricoveri di pazienti Covid+ nella giornata odierna presso il Pronto Soccorso e stante le esigenze attuali, che denotano una connotazione clinica di medio-bassa intensità, la nostra Direzione Sanitaria da stasera alle 20 riapre il reparto al 3° piano del Padiglione Nuovi Laboratori, divenuto noto nella fase del lockdown come ‘Fagiolone’, con una dotazione fino a 20 posti letto". L'annuncio arriva in questi minuti da parte dell'ospedale San Martino di Genova. Il reparto sarà gestito da medici internisti ed anestesisti secondo il modello, già sperimentato con successo, della gestione congiunta multidisciplinare.

REDAZIONE

15/10/2020 18:20:18