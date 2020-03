- Rimangono nove i casi di coronavirus confermati e trattati all'ospedale Sant'Andrea della Spezia e 63 le persone in sorveglianza attiva in provincia. Questo è solo uno dei dati principali dell'aggiornamenti del punto della Regione Liguria nel corso del punto serale sulla situazione coronavirus su tutto il territorio ligure.Dopo la pubblicazione del decreto di questa notte la Regione Liguria ha redatto una nuova ordinanza (leggi qui ). "La nostra ordinanza entrerà in vigore a partire da domani alle 14 e con questo nuovo decreto diciamo soltanto che le Regioni sono state poco coinvolte ma questo non è il momento delle polemiche"."In sostanza la nostra ordinanza - ha sottolineato Toti - è divisa in due parti. Una sanitaria e una 'sociale'. Questa parte si riferisce alle 'fughe' dalle zone della Lombardia e le altre inserite nel decreto: quei cittadini avranno l'obbligo di domicilio e non potranno spostarsi salvo cause non procrastinabili e lavoro. Quindi anche se saranno qui dovranno adottare le stesse regole previste nella zona di arrivo. Ora la speranza è che il decreto arrivi presto in Gazzetta Ufficiale per una maggiore possibilità di azione da parte di tutti".Il presidente Toti è tornato poi sull'argomento dei sovraffollamenti documentati in questi gioni: "Tutti i nostri provvedimenti diventano inutili se avviene quello che è accaduto a Bocca d'Asse e in molte altre zone della Liguria. Sappiamo quanto sia difficile eliminare la vita sociale ma il dato di fatto è che il virus è tra noi, la maggior parte di noi sopravvive: ma la certezza più si diffonde meno posti letto ci saranno. Abbiamo la necessità di abbassare i rischi di contagio"."Al governo centrale - ha aggiunto Toti - abbiamo anche suggerito l'utilizzo delle navi ospedale della Marina. Comunque pensiamo ai nostri posti nelle nostre Terapia intensiva abbiamo ancora un ampio polmone. Questo però potrà avvenire solo se si rispettano le regole".I DATI:Positivi liguri totali: 71Di cui:Ospedalizzati 50Asl1 - 9Asl2 - 11San martino - 18Evangelico - 1Galliera - 2Asl5 - 9Al domicilio: 21Sorveglianza attiva: 573 personeAsl1 - 126Asl2 - 277Asl3 - 67Asl4 - 40Asl5 - 63