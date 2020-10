"Fronte del maltempo si sta spostando verso il Centro-Levante"

Liguria - “Ci aspettiamo una notte tribolata”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti il quale nel consueto appuntamento serale dedicato agli aggiornamenti sull'emergenza Covid 19 si è soffermato anche sull'evoluzione del maltempo in Liguria. “Si conferma quanto abbiamo detto oggi – ha proseguito – al momento su Imperia la pioggia sta cadendo più copiosa e stanno arrivando le prime preoccupazioni mentre il Salone Nautico sta chiudendo senza problemi”.



Un quadro più dettagliato della situazione è stato poi delineato da Giacomo Giampedrone: “Nell'estremo Ponente è iniziato il passaggio di un fronte importante che ha portato anche cumulate di 200millimetri. Iniziano a verificarsi situazioni di criticità e smottamenti ma tutto dentro uno scenario previsto e prevedibile da rivedere nelle prossime ore. Da Ponente si sposterà pian piano verso il centro della Liguria e poi verso il centro-levante dove le piogge nel pomeriggio sono diminuite. Nello spezzino abbiamo potuto constatare il rientro delle emergenze, tutte entro il quadro di allerta già previsto con 48 ore di anticipo. Il quadro sarà stabile o in peggioramento fino a domani ma al momento gli interventi sono stati tutti gestiti dalle protezioni civili e la colonna mobile non si è mossa. Il monitoraggio continuerà per tutta la notte”.

02/10/2020 19:40:57