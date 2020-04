- Nuova ordinanza in arrivo in Liguria. L'ha annunciato stasera in conferenza stampa il presidente regionale Giovanni Toti. Il provvedimento, che sarà attivo a partire da lunedì, andrà a far ripartire una serie di attività. “Spiegheremo tutto con precisione domenica pomeriggio, ci sono ancora cose da verificare, ma ci sono già delle certezze”, ha detto il governatore. E quali sono questi punti fermi? “Daremo l'ok alla vendita di cibo per asporto, quindi take away, che si va ad aggiungere alla possibilità di consegnarlo a domicilio – ha detto Toti-. La filiera florovivaistica potrà riaprire anche a livello di negozi. Riapertura anche per i negozi di calzature per bambini”. Il presidente ha poi detto che sono in corso valutazioni “per consentire i servizi alla persona a domicilio quali estetisti e parrucchieri. Verificheremo attentamente la questione dal punto di vista sanitario. La nostra intenzione su questo fronte è anche far sì che non prenda il sopravvento chi opera in nero”.L'ordinanza toccherà anche il versante dell'attività motoria all'aria aperta, “che potrà essere svolta, da soli o assieme alle persone con cui si abita. Ok anche all'uso della bicicletta in determinate fasce della giornata e in zone limitate ma più ampie rispetto alle immediate vicinanze dell'abitazione. Sì anche, lungo i fiumi e le barre focive degli stessi, a passeggiate a piedi, passeggiate a cavallo e pesca sportiva”. Il tutto in anticipo rispetto al prossimo Dpcm che, verosimilmente dal 4 maggio, allenterà le cinghie in tutta la nazione.