Sei i neonati da madri Covid-19 in Liguria: tutti negativi al tampone

Liguria - Sono 78 i nuovi nati dall’8 marzo ad oggi all'ospedale San Martin di Genova. E alcuni di questi sono nati da madri positive al coronavirus. Abbastanza per iniziare a stabilire una casistica ligure, che conferma quella mondiale: la trasmissione diretta del Covid-19 da madre a figlio appare improbabile. In particolare due i neonati figli di madre Covid sintomatiche, nati pretermine, sono risultati in condizioni tali da necessitare trasferimenti e ricoveri presso il pediatrico Gaslini. Un neonato figlio di madre Covid asintomatica è stato posto in isolamento in reparto, tre invece i neonati posti in isolamento nati da madri Covid sospette, risultate poi negative a tampone. Tutti i neonati sono risultati poi negativi al tampone.

REDAZIONE

28/03/2020 16:25:58