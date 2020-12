Seconde case in Liguria? Da domani chiudono i confini delle regioni

Liguria - Era oggi l'ultimo giorno utile per raggiungere le seconde case in Liguria. Da domani entra in vigore il divieto di spostamento tra regioni, a prescindere dal colore attuale e dalle zone arancioni e rosse previste dal decreto Natale. I lombardi e i piemontesi che vogliono trascorrere le feste in riviera dovranno raggiungere le loro abitazioni entro le 22 di oggi, dopodiché chi sarà sorpreso a violare le norme rischia una multa fino a mille euro. Sarà invece sempre possibile, durante tutto il periodo delle festività natalizie, raggiungere una seconda casa all’interno della propria regione, almeno secondo quanto riportano fonti di palazzo Chigi citate ieri dell’Ansa. Sul punto non c’è ancora totale chiarezza perché il nuovo decreto in teoria vieta tutti gli spostamenti al di fuori del comune.



Ma molti cittadini delle regioni vicine, in realtà, avevano già raggiunto le località di vacanza in Liguria nei giorni scorsi, complice la chiusura degli impianti sciistici che ha reso meno appetibili le mete di montagna. Per il resto le regole saranno stringenti, anche per chi ha deciso di passare il Natale in Liguria. Se il coniuge o il partner si sposta nella seconda casa, dal 21 dicembre al 6 gennaio non sarà possibile raggiungerlo, neanche se ci fossero figli minori. In questo periodo, se qualcuno deve lasciare la seconda casa per lavoro, poi non potrà tornarci fino al 7 gennaio. Per rientrare nel luogo dove si risiede abitualmente, invece, non ci sono limitazioni.



Valgono inoltre tutte le restrizioni sugli spostamenti: una volta raggiunta la seconda casa non si potrà lasciare il territorio del comune (a meno che non abbia una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, in quel caso ci si potrà muovere in un raggio di 30 chilometri) e, nei giorni festivi e prefestivi, sarà sempre necessaria l’autocertificazione per uscire di casa (fatta salva, come sempre, l’attività motoria e sportiva). Dalla prossima settimana scatteranno controlli extra sulle strade, sulla falsariga del lockdown primaverile.

Redazione

20/12/2020 19:59:52