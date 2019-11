Liguria - Presentato ieri al Palazzo della Borsa, alla presenza dell’Assessore Regionale Ilaria Cavo e del Presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, il Registro dei Testimonial. Già 117 aziende hanno aderito all’iniziativa promossa da ALISEO all’interno del progetto di orientamento #Progettiamocilfuturo.



"E' bello che dopo un anno il registra prenda corpo - ha detto l'assessore regionale Ilaria Cavo - E' un segnale importante di attenzione delle aziende al territorio. Una scelta che arriva dalle aziende liguri, dalle più piccole alle più grandi, inclusi gli Ordini professionali e i liberi professionisti. E' con loro che continueremo il progetto #Progettiamocilfuturo già iniziato nelle scuole, primo in Italia, con il plauso del Ministero dell’Istruzione e della Commissione Europea. Questo registro sarà un marchio di qualità per le aziende che dimostrano una grande responsabilità verso i giovani".







Un giovane che ha partecipato a buone attività di orientamento abbandonerà gli studi più difficilmente; un orientamento efficace può fornire anche strumenti utili a cambiare i percorsi educativi, quando la scelta fatta non corrisponde alle proprie attitudini ed aspettative.





Regione Liguria, consapevole dell’importanza dell’orientamento, offre a tutte le scuole della regione, a partire dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado e ai percorso IeFP, #Progettiamocilfuturo – un progetto di orientamento con oltre 200 attività, interventi di esperti, attività laboratoriali e seminari dedicati alle famiglie. Un percorso che si articola lungo quattro aree: la conoscenza di sé stessi, la conoscenza del mercato del lavoro, la conoscenza della società e la conoscenza delle opportunità formative.



Tra le attività proposte le visite in azienda e l’incontro con manager e professionisti. Attraverso l’engagement delle aziende i giovani hanno infatti la possibilità di accedere a informazioni concrete e aggiornate sul mercato del lavoro, oltre a iniziare a muovere i primi passi nelle attività di “networking”. L’incontro con testimonial gioca un ruolo significativo nell’aiutare gli studenti a esplorare, chiarire e definire meglio le proprie scelte sia relative al futuro percorso professionale sia a quello formativo.



Da una ricerca condotta nel 2017 nel Regno Unito su 500 docenti è chiaramente emerso come il 90% degli studenti che ha svolto queste attività ha avuto un beneficio positivo sui propri risultati scolastici e che l’80% degli studenti coinvolti nelle attività con professionisti e imprenditori ha visto crescere la propria motivazione e il rendimento scolastico.



Per offrire queste opportunità ai giovani liguri è necessaria la disponibilità di aziende, professionisti e imprenditori che siano disposti a offrire qualche ora del proprio tempo per condividere la propria esperienza personale e professionale con gli studenti delle scuole liguri. Testimonial pronti a ispirare il futuro dei nostri giovani. Dall’apprendista all’amministratore delegato, dalle piccole realtà locali ai liberi professionisti, ciascuno può contribuire a realizzare questo progetto aiutando i giovani ad aprire i loro occhi e guardare in modo nuovo a come progettare il loro futuro.



Il Registro dei Testimonial raccoglie le disponibilità di aziende e professionisti, che attraverso l’intermediazione del team di Aliseo, incontreranno i ragazzi nelle scuole liguri aiutandoli, raccontando la propria esperienza personale e professionale, a riflettere sulle loro scelte attuali e future.

Il Registro è sempre aperto a nuove adesioni! Chi fosse interessato può contattare il team di #Progettiamocilfuturo all’indirizzo mail testimonial@progettiamocilfuturo.it. Al link https://we.tl/t-Y3ECMbKgli è possibile visionare le slide del progetto.



L'elenco delle aziende aderenti

A.D.R. Spa Aziende Dolciarie Riunite – La Sassellese, ABB SPA, Agorà, AIDP - Liguria, Aizoon Srl, Albergo La Meridiana Relais & Chateaux, Alleanza Assicurazioni SPA, Alta Broker & Partners Srl, Amcor Flexibles Arenzano Srl, Amico & CO, AMIU Genova Spa, AMT, Ansaldo Energia, Antica Compagnia Della Vela Srl, Arcaplanet, Arinox, Arredamenti Berretieri, ASG Superconductors SPA, Assiterminal, Axia Formazione & Consulenza Srl, B & T SERVICE SRL, Banca Carige Spa, Bitron S.P.A

Boero Bartolomeo SPA, Bombardier, Bucchioni, Bulk Mare International Srl - Shipbroker And Ship Tramnsport Genova, C&C Sistemi, Cartello, Centro Polispecialistico Zena Med, Cetena Spa, Collegio Dei Geometri - Genova, Colombo Srl, Compagnial Delle Opere - Liguria, Confartigianato Liguria, Confindustria Genova, Confindustria Imperia, Confindustria La Spezia. Confindustria Liguria. CONFORM, Continental Brakes Italy, Coop Liguria, Costa Crociere, DDE Services Srl, Ecogea, EMME IMMAGINE, Enel X, ERG SPA, Esaote, ETT S.P.A., Ferri Agnese - Camicie Genova, Fincantieri, IIT - Istituto Italiano Di Tecnologia, FOS SPA, Francone, Genovatour, Ggallery S.R.L., GI GROUP SPA, Giardini Di Marzo Gelateria,Gismondi Atelier

Global Shapers - Genova, GNV - Grandi Navi Veloci, Grandhotel Savoia, Gruppo Messina Spa, HI-LEX ITALY S.P.A., Horsa Spa, Hotpress, Humana Vox Srl, Humangest, Ikrix Spa, Infineum, Iren, Istituto Italiano Della Saldatura, Italiana Coke, Jacuzio Preziosi SRLS, KRUK ITALIA, La Cremeria Delle Erbe, La Spezia Container Terminal Spa, Leonardo Spa, Manydesigns Srl

Mavi Snc Di Musso & Perillo, Moog Italia, Motorvela SRL, MP Power S.R.L, Munters Italy Spa, Netalia S.R.L., Noberasco Spa, Ordine Consulenti Del Lavoro - Genova, Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - Genova, Parrucchieri Gori Snc, Pasticceria, Mantero, Permare, Pirro Giovanni, Delucis Marco, Francia Giorgio E Candotti Maurizio Snc, Prodotti Industriali E Navali, Project Consult SRLS, Randstad Italia Spa, Rina, Rulex Innovation Labs S.R.L., Salini Impregilo, Sedapta, Servadio & Partners, S.I.E.

SIGE, SOL MELIA ITALIA SRL - HOTEL MELIA GENOVA, STAFF SPA, Studio DB- Dellepiane E Bioccellato, Talent Garden Genova Srl, Technoaware S.R.L., Tecnobar, TPL Linea, Trenitalia, Ultraflex, UMANA, Unione Industriali Della Provincia Di Savona, Verallia Italia SPA, Vernazza Autogru, Wartsila.



Redazione

15/11/2019 17:04:09