Liguria - In Liguria il 50 per cento delle donne ha subito molestie o ricatti sessuali. Questo il verdetto di Istat, che censito il fenomeno conducendo tra il 2015 ed il 2016 oltre 50mila interviste ad un campione di età superiore ai 14 anni. Lazio e Toscana sono le due regioni più colpite dalla piaga,. In queste regioni oltre il 55 per cento delle donne intervistate ha infatti affermato di aver subito una molestia o un ricatto di natura sessuale sul posto di lavoro. Ma anche in Molise, la regione in cui il fenomeno è meno diffuso, la situazione è seria: ha risposto affermativamente alla domanda il 22 per cento delle donne interpellate.



REDAZIONE

27/09/2018 21:22:20