Mascherine, dal 6 maggio la distribuzione nelle farmacie della Liguria

- Prenderà il via mercoledì 6 maggio la prima tranche dell'ulteriore distribuzione di mascherine chirurgiche ai liguri. Canale di quest'operazione saranno le farmacie di tutto il territorio regionale. Per ritirare i dispositivi – in tutto 250mila confezioni con dentro due mascherine ciascuna – occorrerà recarsi in farmacia comunicando il proprio codice fiscale ed esponendo la tessera sanitaria. Lo ha spiegato stasera in conferenza stampa l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone. “Un ulteriore quantitativo (sempre da 500mila pezzi, ndr) – decideremo in questi giorni come distribuirlo – sarà consegnato a partire da lunedì 11 maggio”, ha aggiunto l'assessore. Intanto è ormai completa la distribuzione delle mascherine (2 milioni in tutto) via posta. “Sono arrivate alla mail dedicata circa 800 segnalazioni di mancato ricevimento dei dispositivi – ha spiegato Giampedrone -. Le poste si sono attivate per verificare e provvedere. Per coprire queste mancate consegne abbiamo riservato 100mila mascherine”.L'assessore ha poi rimarcato come “abbiamo rappresentato anche oggi al governo, visto che da lunedì 4 maggio saranno obbligatorie mascherine nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblico, la necessità di aver adeguati rifornimenti di questi dispositivi di protezione, o da parte dallo Stato, o da parte del libero commercio a prezzo calmierato”. Giampedrone ha infine ribadito la volontà della Regione di consentire la spesa anche oltre i confini comunali e ha annunciato l'arrivo di nuove mascherine Ffp2: “I volontari della Protezione civile sono in rientro da Malpensa con 500mila pezzi. Saranno consegnati ai Comuni, per i servizi essenziali, alle attività produttive e naturalmente agli operatori sanitari”.