Ettore Acerra dirigerà l'ufficio scolastico della Liguria

Liguria - Il nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico ligure è Ettore Acerra, fino ad oggi guida della struttura che si occupa degli Esami di Stato a Roma. Insieme a lui sono stati nominati altri direttori: quelli della regione Lombardia, del Veneto, della Sicilia, del Lazio. Erano nomine attese da tempo. Acerra, classe 1958, è laureato in Agraria, è stato docente scolastico, preside e dirigente scolastico prima di divenire osservatore esterno delle prove standardizzate Invalsi, valutatore delle scuole nei progetti "Vales" e "Vm", membro del gruppo di lavoro per la definizione degli indicatori per la

valutazione dei Dirigenti Scolastici Membro del Gruppo di lavoro per i questionari scuola e per i risultati a distanza

nel Sistema Nazionale di Valutazione.

Redazione

17/04/2020 08:38:26