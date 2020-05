Dal 1° giugno ripartono i centri estivi in Liguria

Liguria - I centri estivi della Regione Liguria potranno ripartire dal prossimo 1° giugno. Il presidente Toti firmerà oggi un'ordinanza che, anticipando la data del 15 giugno indicata dal governo, regolerà un aspetto non secondario per tutti quei genitori che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con le scuole chiuse, il lavoro e la necessità che i loro figli fossero seguiti e per quanto possibile istruiti nelle modalità telematiche. L'ente di Piazza De Ferrari annuncia di aver stanziato per questo 6 milioni, mentre altri 3 serviranno per la riapertura delle scuole paritarie. Il nodo è sulla fascia dei più piccoli, da 0 a 3 anni: "E' stata completamente dimenticata nel dpcm - attacca Toti -, stiamo invece lavorando per delle linee guida che adotteremo se non arriveranno quelle del Governo, assumendoci noi la responsabilità per nidi e scuole per l’infanzia. I bimbi in queste settimane ci hanno dato grandi lezioni, adattandosi alla situazione con pazienza e senza perdere il sorriso. Ora tocca a noi dimostrare di essere alla loro altezza".



Come funzionerà? Triage all’ingresso, mascherine, ingressi e uscite scaglionate, pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e lavaggio frequente delle mani. I bimbi saranno divisi in piccoli gruppi. Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età: per i bambini della scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), ci sarà un operatore ogni cinque bimbi; per quelli in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), il rapporto salirà a un adulto ogni sette bambini; per gli adolescenti della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), il rapporto sarà di un adulto ogni dieci ragazzi.

20/05/2020 10:31:13