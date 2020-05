Da venerdì i liguri possono ‘sconfinare’ per visitare i congiunti

Liguria - Da domani chi vive in Liguria nei Comuni confinanti potrà spostarsi nelle regioni limitrofe per far visita ai congiunti con rientro in giornata. E’ quanto già stabilito dall’ordinanza del presidente Toti emanata domenica scorsa a seguito dell’intesa raggiunta con il governo che diventa operativa da domani, dopo la comunicazione inviata oggi dal presidente di Regione Liguria ai presidenti di Piemonte, Cirio, Toscana, Rossi e Emilia Romagna Bonaccini. La comunicazione è stata contestualmente inviata da Toti anche ai prefetti di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Parma, Piacenza, Massa Carrara, Alessandria e Cuneo. Le persone interessate dovranno portare con sé copia dell’autocertificazione che attesta la presenza del congiunto nel comune limitrofo a quello di residenza nella regione confinante.



“Abbiamo finalmente posto rimedio – dice Toti - ad un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino ad oggi. Con la comunicazione inoltrata oggi ai presidenti di Regione coinvolti e contestualmente ai prefetti, non ci sarà più alcun problema”.



"Un provvedimento giusto, che abbiamo richiesto a ogni livello e che fa finalmente chiarezza –afferma il sindaco Cristina Ponzanelli. - Purtroppo non è stato possibile aprire agli spostamenti per qualsiasi motivo, nonostante le richieste che abbiamo avanzato nelle scorse settimane al Governo che su questo tema si è mostrato rigidissimo. Solo la visita ai congiunti, da autocertificare in caso di controllo, ha potuto entrare nelle maglie dell'urgenza delineata dalla superiore normativa nazionale. Sono felice che da domani i sarzanesi possano finalmente ritrovare i propri genitori, nonni o figli, perché non c'è rinascita senza questi incontri".



È stato quindi finalmente risolto il paradosso fatto emergere dal sindaco Ponzanelli che, in virtù delle leggi nazionali, consentiva passeggiate fino a Ventimiglia (300km) ma non di attraversare la strada e percorrendo pochi metri incontrare genitori e figli: ora finalmente sarà possibile farlo, senza timore di essere sanzionati.

Per tutti gli altri motivi, esclusi quelli sopraddetti, bisognerà aspettare come da Decreto Legge il 3 giugno.

Redazione

21/05/2020 20:15:01