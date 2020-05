Da domani spesa anche fuori comune e allenamenti individuali

Liguria - Da domani, lunedì 4 maggio, sarà possibile uscire dal proprio comune – ma non dalla provincia - per fare la spesa o per comprare cibi e bevande presso i take away. È questa la novità più importante fra quelle integrate dalla Regione Liguria all'ordinanza della settimana scorsa e annunciate in serata nel corso della consueta conferenza stampa del presidente Toti. “L'epidemia sul nostro territorio sta mollando – ha sottolineato – e siamo soddisfatti di avere meno contagiati. I dati ci confortano anche sul fatto che siamo usciti dalla fase più acuta”.

Fra le novità della nuova ordinanza c'è la possibilità per i comuni confinanti fra province diverse di poter “determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o frazioni degli stessi”. Per quanto riguarda le attività motorie (anche acquatiche), si potranno svolgere anche fuori comune (ma nella stessa provincia) dalle 6 alle 22 nel pieno rispetto del distanziamento sociale di 2 metri e in forma individuale. Consentite anche le sessioni di allenamento in forma individuale per gli atleti professionisti e non professionisti “riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip e dalle rispettive federazioni, senza alcun assembramento e in strutture a porte chiuse. In merito agli spostamenti questi saranno possibili (a livello regionale e con rientro in giornata) anche per raggiungere camper o roulotte per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione. Autorizzati come noto anche gli spostamenti sul territorio regionale per raggiungere cimiteri ma sempre con obbligo di rientro in giornata.

Ai sindaci verrà data la possibilità di autorizzare e disciplinare l'apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento, e di adottare misure più restrittive rispetto all'ordinanza regionale e di individuare luoghi o aree ritenute idonee a potenziali assembramenti, limitandone conseguentemente gli accessi.



“Ci apprestiamo ad entrare – ha aggiunto Toti – in una fase 2 nella quale si raccomanda fortemente e di cuore di utilizzare tutte le precauzioni più volte spiegate e di non approfittarsi delle regole di libertà che entrano in vigore”.

“Questo non è un 'libera tutti' – ha puntualizzato l'assessore alla protezione civile Giampedrone – si restituiscono solo libertà fondamentali ma nella consapevolezza che questa fase due va affrontata con grande senso di responsabilità”. In merito alla distribuzione delle mascherine ha poi spiegato: “Da mercoledì mattina inizierà la distribuzione gratuita ai residenti in Liguria dei primi 500mila pezzi nelle farmacie. Un'altra tranche da 500mila sarà disponibile dall'11 maggio. Viviamo questa consegna gratuita con normalità, non bisogna accalcarsi”. Infine la vicepresidente Viale: “Le misure dovranno essere accompagnate dal rigoroso rispetto delle regole per far riprendere l'attività economica ma sempre seguendo il bisogno di salute. Bisogna evitare comportamenti sconsiderati. Abbiamo dato mandato a tutte le asl – ha concluso – di far rimanere inalterato l'assetto organizzativo degli ospedali”.





Tra le novità introdotte dalla nuova ordinanza:

- via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all’esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all’interno dell’esercizio;



- via libera alla spesa o all’approvvigionamento di bevande e generi alimentari (punto precedente) anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana;



- via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini;



- via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi;



- via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l’obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati;



- via libera alle sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni;



- via libera alle passeggiate all’aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale; via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata.





03/05/2020 20:10:28