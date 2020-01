Liguria - Alla seconda edizione di Winter Critical Beer, la tre giorni di birra artigianale che si svolgerà a Sestri Levante da venerdì 10 a domenica 12 gennaio parteciperanno anche tre birrifici della provincia spezzina: il Birrificio del Golfo, la Taverna del Vara e Birra Owski.



La location dell'evento sarà sempre l'ex convento dell'Annunziata in Via Portobello ed avrà i seguenti orari: venerdì 10 gennaio dalle 17 alle 24, sabato 11 gennaio dalle 17 alle 24 e domenica 12 gennaio dalle 5 alle 22.

Saranno presenti i seguenti birrifici: Canediguerra (Alessandria), Birrificio del Golfo (La Spezia), Birra del Bracco (Moneglia - GE), Taverna del Vara, (Torza - SP), Birra Owski (Ortonovo - SP), Chianti brew fighters (Radda in Chianti - SI), Brùton (San Cassiano di Moriano - LU), Birrificio Sagrin (Calamandrana - AT), Birrificio Argo (Lemignano - PR) e Birrificio Toptà (Montecarlo - LU).



Stand gastronomici: L'Articiocca Sestri Levante, Cian La Bucolika, Bottega del Panigaccio, Lunigiana, Chef Marco D'amato, in arte Marcone, Lanciua-Sestri Levante e BAR Birreria El TORO.



La musica per accompagnare le bevute:



Venerdì 10 gennaio ore 21,30

Natta&Frisby Djset

Dance - Trash - Indie



Sabato 11 gennaio ore 22,30

We love surf

Surf Rock da Carrara



Domenica 13 gennaio ore 17

Selezione pomeridiana per palati fini...con Filippo Fil Marri

Funky Soul RnB



Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, è stato deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il nuovo bicchiere riutilizzabile marchiato “Critical Beer” al prezzo di 3 euro.

Parte del ricavato sarà donato in beneficenza!

Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sé nei giorni del Winter Critical Beer!!



In occasione del Winter si organizzerà il consueto contest per homebrewer.

I primi 15 iscritti che invieranno la loro proposta a rivieracriticalbeer@gmail.com entro il 10 gennaio avranno la possibilità di partecipare.

Non sono previsti vincoli di stile rispetto alle birre presentate. Si dovranno consegnare almeno 3 bottiglie da 33 cl o quantitativo equivalente.

Ogni birra dovrà riportare nome e cognome del birraio, indicazione dello stile, gradazione e note.

Ogni candidato può presentare un'unica birra.

La giuria sarà composta dai birrai presenti ed esperti del settore.



L'evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e "Dal Mastro Birraio".

