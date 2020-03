Liguria - "Sapete cosa vuol dire casa? Ecco allora restateci per l’amor di Dio! I casi positivi in Liguria aumentano anche oggi e per curare tutti al meglio dobbiamo assolutamente contenere il picco dei contagi. Il migliore antidoto contro il coronavirus siamo noi! Restate a casa". Parola dell'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che con queste perentorie righe, poco fa, ha diffuso via social l'ennesimo invito al rispetto delle misure anti contagio. Di fatto denunciandone un'osservanza ancora non soddisfacente da parte della comunità.

REDAZIONE

13/03/2020 15:15:33