- “Questa giornata ci dà qualche barlume di speranza e il convincimento che le misure stanno dando i loro effetti. Abbiamo la conferma di essere arrivati sostanzialmente alla parte 'piatta' della curva, speriamo che anche i dati dei prossimi giorni proseguano su questo trend. Il comportamento dei cittadini è stato molto assennato”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni che nella conferenza stampa serale ha fatto il punto della situazione leggendo anche i numeri odierni: 192 positivi in più rispetto a ieri (2696 totali), 51 decessi (331) e il dato degli ospedalizzati salito a 1180.“Siamo avviliti e costernati per il numero delle vittime – ha affermato Toti – ed esprimiamo le nostre condoglianze a tutte le famiglie colpite. Migliora il rapporto fra i tamponi fatti e il numero di positività riscontrate – ha proseguito – mentre per le terapie intensive si lavora di giorno in giorno per fornire nuove strumentazioni. Non siamo mai stati sotto il margine di guardia di dieci terapie intensive libere. Resta importante il numero degli ospedalizzati (1180), superiore a quello che ci aspettavamo originariamente, ma ancora oggi riusciamo a fornire cure appropriate ad ogni malato grazie al lavoro di operatori sanitari, medici e infermieri”. Toti ha inoltre confermato che al momento non si registrano casi di Covid 19 nelle carceri liguri e ha sottolineato che l'obiettivo è quello di arrivare a 1.500 tamponi a pieno regime e già a mille nei prossimi giorni.In proposito l'assessore alla sanità Viale ha puntualizzato: “Il numero dei tamponi è destinato a crescere ma dovranno essere fatti in modo mirato. Per quanto riguarda invece il test sierologico, che consente di individuare chi più di altri ha bisogno del tampone, siamo già partiti con il personale sanitario e i residenti delle rsa e nei prossimi giorni toccherà anche a un campione della popolazione iniziando dai donatori di sangue per evitare di impiegare altro personale”. In proposito Viale ha confermato anche la crescita delle assunzioni rispetto alla scorsa settimana: “Siamo arrivati a 247 unità distribuite su tutte le Asl, ci sono anche medici in pensione che sono rientrati in servizio e speriamo che altri decidano di farlo visto il momento di grande stanchezza di tutto il personale”.