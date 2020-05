"La Variante della Spezia va sbloccata, non si può più perdere tempo"

Liguria - "Ho chiesto al Ministro De Michelis di accelerare sulla Variante della Spezia. E' già stata assegnata in appalto e stanno ancora chiudendo la gara. Non possiamo più perdere tempo assegnino a chi ha vinto e comincino a lavorare, perché è un tratto davvero importante". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel fare il bilancio della settimana sul coronavirus. Toti ha parlato anche dell'incontro con Società autostrade previsto per domani: "Ho chiesto di aumentare il personale, turni di lavoro di ventiquattro ore. E serve un'accelerata sui cantieri. Va messa in sicurezza tutta la rete autostradale. Ho chiesto anche al Ministero delle Infrastrutture, Ndr) che ci sia un piano di tariffe adeguate. Le tratte devono calare nel prezzo, oppure esentate. Dobbiamo risarcire chi ha e avrà disagi".

Il presidente ha ricordato che proprio 5 anni fa vinse le elezioni e ha fatto anche un passaggio sulla situazione dei servizi "sospesi": "Stiamo valutando l'ipotesi di riaprire i Centri unici di prenotazione tra il 15 e il 22 giugno". Il presidente ha commentato i dati odierni e in merito all'applicazione Immuni: "Anche oggi abbiamo avuto un incontro con il governo. L'app andrà affinata ma la Liguria conferma la sua disponibilità alla sperimentazione".

L'ultimo appello è stato rivolto alla riapertura del turismo: "Siamo pronti, poi si ricomincerà. La settimana prossima presenteremo anche il grande piano di promozione sul turismo".

REDAZIONE

31/05/2020 20:14:47