Liguria - “Non è questo il momento del giornale letto sulla panchina, che è un grande piacere al quale torneremo in futuro. Va bene andare a comprare il quotidiano in edicola, ma lo si va a leggere a casa. La spesa non è uscire perché non si sa cosa fare, ma è andare al più vicino supermercato passandoci il tempo necessario per acquistare i beni che servono, per poi rincasare”. Con una diretta social delle 12.30 il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è tornato a esortare i liguri a rispettare le misure anti coronavirus e a comportarsi con ragionevolezza. “Ognuno deve fare il suo dovere – ha proseguito -, questi sono giorni cruciali e a seconda di come ci comportiamo il picco dell'epidemia può pian piano cominciare a scendere. Perciò nei prossimi giorni ed ore è ancora più fondamentale applicare rigorosamente le regole. Restiamo a casa, usciamo solo per lavorare nel pieno rispetto delle norme di profilassi e igiene, laviamoci costantemente le mani, stiamo a un metro, un metro e mezzo dalle persone. Io tengo il telefono a un metro e mi vedete benissimo”.



Il gov si è rammaricato perché “in alcune zone all'aperto ci sono ancora troppe persone” e per quanto concerne lo sport ha invitato a rispettare le indicazioni della Procura di Genova: “State nel vostro quartiere, vicino al vostro palazzo, fate il giro dell'isolato. Non frequentate i soliti posti, non bisogna correre dove ci sono altre persone. Bisogna evitare che l'aria diventi satura di vapore acqueo, perché potrebbe essere brodo di coltura per il contagio”. Toti ha rilevato che “come previsto cresce il bisogno di sale di rianimazione, ma grazie alla programmazione sanitaria stiamo crescendo e abbiamo posti per garantire cure appropriate. L'afflusso agli ospedali resta molto importante, sono oberati. Tanti positivi stanno facendo a casa un tranquillo decorso: in ospedale deve essere ricoverato solo chi ha reale bisogno, problemi respiratori. Chi ha sintomi quali difficoltà a respirare o febbre molto alta chiami il 112 e si affidi alle sue mani. Tamponi? Stiamo cercando di espandere, abbiamo cominciato con un laboratorio, ora siamo a tre. Stiamo eseguendo centinaia di test su tutta la regione, dando precedenza alla categoria dei sanitari, che sono quelli da tenere in assoluto più protetti. Da loro dipende la nostra vita”.

N. R.

18/03/2020 13:07:44