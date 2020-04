"Durano una decina di giorni. E non vanno lavate"

- Ci proteggono? Hanno un verso? Quanto durano? La Regione Liguria ha realizzato un pratico riassuntino per rispondere a questi e altri quesiti in merito all'utilizzo delle mascherine chirurgiche. Questo anche in virtù dell'arrivo nelle cassette postali dei liguri – le consegne sono partite ieri – di qualche milione di dispositivi di questo tipo. Tanto vale usarli bene. A seguire, le dritte della Regione, tratte dal video appositamente realizzato dall'ente:- La mascherina impedisce a chi la indossa di contagiare gli altri. Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma solo insieme alla corretta igiene delle mani e alla distanza di sicurezza.- La mascherina ha un davanti e un dietro, di solito in quelle colorate la parte bianca va a contatto con il volto. Ricordati di rispettare il verso scelto la prima volta.- Occorre avere sempre mani pulite quando la si maneggia.- La mascherina deve coprire sia naso che bocca.- Uno dei bordi contiene un piccolo filamento di metallo che va piegato sul naso.- Può durare una decina di giorni se usata poche ore al giorno.- Meglio conservarla con cura, perché il lavaggio rischia di rovinarla.- Va maneggiata con attenzione, riposta in una scatola o in un sacchetto, e dopo ci si deve lavare le mani.- Infine, va buttata come rifiuti indifferenziato chiusa in un sacchetto.Nei Comuni sopra i 2000 abitanti sono le poste che, a titolo gratuito, consegnano le mascherine a casa. Nei piccoli comuni, sotto i 2000 abitanti verranno consegnate ai sindaci, d'accordo con ANCI, che si faranno carico di distribuirle ai loro cittadini tramite la Protezione Civile. A questa prima spedizione, che si concluderà entro la fine di aprile, ne seguirà un'altra tramite la rete delle farmacie la rete di distribuzione dei giornali ed edicole del territorio, che ringraziamo per la grande disponibilità.