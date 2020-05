Liguria - Fra due giorni la Regione Liguria emetterà una nuova ordinanza che andrà a sostituire quella attualmente in vigore con le norme per il contenimento e la gestione dell'emergenza. Lo ha annunciato nella conferenza stampa di questa sera il presidente Toti, spiegando come “andrà ad inserirsi nel solco del decreto del presidente Conte, sempre che il Governo mantenga il suo impegno a riconsegnare i poteri alle regioni alla fine della prossima settimana”. In merito ai contenuti del documento ha spiegato che “ci sarà più spazio per gli spostamenti per seconde case, barche e attività motoria” e “qualche autorizzazione in più per le attività commerciali che dovranno riaprire lunedì. La volontà è quella di confrontarci con gli altri presidenti di regione per arrivare a decisioni comuni e arrivare a una riapertura complessiva verso il 18 di maggio, anche se non è escluso che qualcosa possa essere riaperto gradualmente già la prossima settimana. Pieni poteri dal Governo? - ha aggiunto Toti – per ora né io né gli altri presidenti abbiamo ricevuto risposte. Aspettiamo, l'importante è che arrivino e siano chiare per porre fine a questo Tira e molla”.



Il presidente ha poi invitato tutti a comportarsi “in maniera rigorosa rispettando la profilassi: usare costantemente la mascherina che è fondamentale, rispettare il distanziamento di due metri e evitare assembramenti continuando con uno stile di vita che è possibile”.



L'assessore alla sanità Viale ha invece sottolineato come dopo l'annuncio di ieri siano già arrivate numerose richieste di persone disposte ad offrire il plasma autoimmune. “Le ringraziamo – ha detto – a breve verrà messo a punto l'iter per poter donare qualora venisse fatto un protocollo nazionale”.

08/05/2020 20:30:03