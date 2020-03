Liguria - Dieci casi di coronavirus in più in Liguria rispetto a ieri. È quanto comunicato dal presidente Toti nell'ormai consueto aggiornamento serale sul virus. Nella nostra regione come detto i casi sono passati dai 24 di ieri ai 34 di oggi mentre altri tamponi sono in corso ed è possibile che da domani il numero cresca ancora. Gli ospedalizzati al momento sono invece 23 mentre stanno seguendo il decorso della malattia a domicilio altre undici persone. In crescita infine anche i soggetti in sorveglianza attiva attestati ad oggi a 521, 55 dei quali nello spezzino dove l'unico ospedalizzato resta quello del Sant'Andrea. In Liguria i deceduti dall'inizio dell'emergenza sono stati cinque.



“Stiamo predisponendo un piano importante – ha proseguito Toti – perché oltre ai pazienti provenienti dai cluster noti, stanno comparendo casi autoctoni liguri il cui tracciato epidemiologico è più complesso. Alla luce anche dell'andamento in Lombardia e Piemonte ci stiamo predisponendo con prudenza per quella che potrebbe essere una crescita esponenziale dei casi anche in Liguria dove non si resterà su questi numeri”.



“Oggi abbiamo portato in giunta piani operativi che prevedono anche la possibilità di ospitare, curare, e gestire i pazienti in diversa identità di cura mentre come Protezione Civile stiamo individuando strutture idonee per la sorveglianza attiva, nel caso la diffusione si moltiplichi senza consentire la domiciliazione attiva. I cittadini non devono temere nulla – ha ribadito Toti – siamo attrezzati e pronti anche ad affrontare urti importanti”.



REDAZIONE

06/03/2020 19:55:57