segnalo un comportamento maleducato degli utenti nel conferire i rifiuti nei bidoni dotati di tessera. Risiedo in Via Asso e quotidianamente conferisco i rifiuti nei bidoni di Via Dalmazia di fronte al Bar Tramps.

Al momento dell'apertura del bidone molto spesso persone non identificate approfittano dell'apertura per gettare anche i loro rifiuti usufruendo dell'apertura del bidone fatta con la mia ecocard. Segnalo questi episodi che mi sono capitati più volte perché non corretti. Mi viene il dubbio che queste persone non siano dotate di ecocard o semplicemente si approfittino delle difficoltà operative di chi sta già utilizzando il bidone e magari è impacciato dalla borsa e dall'ombrello. Segnalo che la maggior delle persone che hanno questo comportamento sono di sesso maschile, chiaramente italiani e ultrasessantenni.



Gabriella Curzi

01/12/2019 15:24:01