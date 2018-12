Lettera: "Ostetricia a Spezia? Spesso se ne parla male, invece..."

- Mi ritrovo in dovere a scrivere un articolo di complimenti per il reparto di Ostetricia della mia città... tutti ne parlano sempre male quando incontri le persone per la città tuffi dicono “ a Spezia non ci vado a partorire manco morta” mi sento di dire il contrario anzi di consigliarlo a tutte quante alla grande. Personalmente ho fatto il cesareo nel mese di novembre mi sono trovata benissimo , a parte il reparto nuovo bellissimo ,la mia dottoressa Angeloni per me speciale sempre molto disponibile e a livello professionale eccellente, durante il mio ricovero ho conosciuto dottori e ostetriche molto ma molto brave in particolare le ostetriche Carlotta e Elisa qualsiasi cosa avevi bisogno loro c’erano è sempre con il sorriso. Quindi mi sento di consigliare a tutte le donne in stato di gravidanza di non esitare ma andate al Sant'Andrea senza problemi vedrete che sarete veramente soddisfatte.



