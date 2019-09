- Salve,

mi chiedo come sia possibile che una strada abbia due diversi limiti di velocità nel medesimo tratto. Questo, strano ma vero, è quello che accade sulla Strada Provinciale 566 tra Borghetto di Vara ed il casello autostradale di Brugnato. Proprio in corrispondenza del famigerato autovelox che tante vittime ha fatto, un cartello riporta il limite di 70 km/h in direzione Brugnato, un altro riporta il limite dei 50 km/h in direzione Borghetto!

Dobbiamo fare la media? Per favore fate chiarezza.



Cordiali saluti

Stefano Bandini

Redazione

22/09/2019 14:51:40