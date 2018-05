- Buongiorno,

vi scrivo dalla sala di aspetto del Pronto soccorso del Sant'Andrea mentre aspetto un mio familiare che viene visitato...

Qui la situazione rasenta il limite: gente in coda da più di un'ora solo per parlare con qualcuno per farsi dare un codice di urgenza per poi essere visitato... In un Pronto soccorso non è ammissibile che al triage non ci sia nessuno per tempi così lunghi. Se dovesse arrivare un infartuato? Lo lasciamo in coda ad aspettare? Scusate il mio sfogo, ma sarebbe meglio che le cose cambiassero.



Buona giornata

LETTERA FIRMATA

13/05/2018 19:29:20