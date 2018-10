- Gianfranco Ricco, architetto e cultore della città, dopo una crudele, lunga malattia ci ha infine lasciato. Gianfra ha amato Spezia di un amore intenso e profondo. Come solo pochi sono capaci di fare sapeva raccontarla con le parole e con gli sguardi di chi ne è affascinato senza rimedio. Era rapito dalla Spezia della tecnica e della meccanica, dalla città delle macchine e dei congegni, degli scafandri di Galeazzi, dei sommergibili e dei sottomarini. “Lo sai che il primo tweet della storia umana è partito da qua? Sì... e faceva Viva la regina”. E ti raccontava che così suonavano le prime parole che hanno attraversato l’etere del pianeta grazie agli esperimenti che Marconi era venuto a fare proprio qui alla Spezia. Sognava e lavorava alla musealizzazione di un sottomarino e sognava e progettava altri fantastici modernissimi marchingegni utili ad esaltare il ruolo della città e della Marina militare nella storia delle tecnologie subacquee. “Lo sapevi che l’orologio Panerai …” e così via. Voleva che quelle storie fossero narrate ai turisti e ai suoi concittadini per creare occasioni di attrazione certo, ma anche per curare l’orgoglio e l’onore della città, prima che la città perda la sua memoria insieme con i suoi insediamenti di sapere tecnologico, di abilità artigiane e industriali, di avanzata meccanica navale. Per questo si era dedicato con i suoi collaboratori alla sala delle polene del Museo Tecnico Navale dove ora finalmente si può apprezzare la magia di quelle opere in modo degno. Già! La stessa magia che vedeva nel passato e nel futuro di Spezia.

“Ciao Gianfra e grazie”: è questo il tweet, l’sms o meglio ancora il messaggio radiotelegrafico che ora attraversa l’etere dei cieli della tua città.

MASSIMO FEDERICI

06/10/2018 16:06:25