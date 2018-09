- Il governo del cambiamento alla Spezia si è fermato in Viale Fieschi. Credo che per me e per altri lavoratori spezzini si possa pensare che quanto affermo sia vero, in città gli amministratori lavorano per cambiare, migliorare e rendere più serena la vita dei cittadini. Ma in viale Fieschi no.

Sistematicamente con governi, amministrazioni e forze politiche diverse, questi signori che accedono al loro posto di lavoro, non osservano cartelli stradali, non utilizzano corsie a loro dedicate, non ricevono sanzioni stradali, non usano barriere tipo passaggio a livello. Senza nessuna preoccupazione bloccano un’intera città nell’ora di punta.



Giusto non preoccuparsi che gli altri non riescono accedere al posto di lavoro in orario e che per colpa loro sono obbligati ad alzarsi all'ora dei vampiri… è giusto così….tanto il governo della città è cambiato ma noi facciamo sempre quello che vogliamo. Viva la libertà e chi non ce l’ha…



Un vostro quotidiano lettore

Galletti A.



(foto di repertorio)

26/09/2018 11:11:28