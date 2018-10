- Ci troviamo in Via del Poggio alla Spezia. La situazione è così da almeno Gennaio 2018. Un vero schifo. Qui, è vero, non ci passano molti turisti e spezzini, ma andrebbe pulito, almeno perle persone che abitano li vicino.

"Via del Poggio? Va pulita anche se non ci passano i turisti"

"Via del Poggio? Va pulita anche se non ci passano i turisti" La lettera di un cittadino: "Degrado che perdura almeno da gennaio".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK