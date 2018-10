- Nei giorni scorsi si è tenuto il consiglio comunale di Carro per discutere le linee programmatiche per i cinque prossimi anni amministrativi il sindaco ha presento per grosse linee il programma che ha sancito l’affermazione della propria lista facendo un esplicito invito alla minoranza di partecipare attraverso l’assunzione di responsabilità nelle due commissioni consigliari che verranno costituite in un consiglio comunale già concordato per il 31 del mese di ottobre. Nella discussione aperta sul programma elettorale della maggioranza e sulla esplicita richiesta da parte del sindaco di una collaborazione attiva il capogruppo della minoranza Loriano Isolabella ha espresso un certo imbarazzo a votare il programma della maggioranza da condividere, così come a suo tempo era stato presentato, perché diverrebbe difficile comprendere le motivazioni per cui le due liste si sono presentate contrapposte.



Diversamente sarebbe stato se il programma della maggioranza fosse integrato con alcune

proposte della minoranza su cosa fare in questa consigliatura e così pure dare pure una collaborazione attraverso l’assunzione della presidenza delle due commissioni da costituire, da parte dei consiglieri Mainardi Alessandro e Firenze Carlo. Il sindaco offre la disponibilità ad integrare la sua relazione programmatica arricchendola di quanto veniva da me indicato nei punti: revisione di tutti i regolamenti comunali compreso quello edilizio ed il piano urbanistico, recupero di maggiori risorse da soggetti economici presenti nella zona

quali, Enel, Tirreno Power, Acam ed altri, predisposizione di uno strumento operativo per un piano di fattibilità per la realizzazione di un collegamento della Alta Val di Vara con il Mare.



Cozì integrato il documento programmatico veniva approvato da tutto il consiglio. Nei punti successivi in particolare sulla fusione ATC s.p.a.e ATC MP s.p.a. deciso con voto unanime, durante la discussone è stata formulata la proposta di vendere la quota di partecipazione del

Comune di Carro per investire le maggiori risorse conseguite nei piccoli interventi infrastrutturali necessari nel territorio comunale. Inoltre è stato fatto un invito al sindaco di promuovere un incontro con gli altri comuni della Alta Valdivara ed il Presidente della Provincia per prendere in considerazione la possibilità di una gestione diretta del Trasporto pubblico locale della ValdiVara in considerazione dei continui tagli ai servizi e del fatto che i cosi detti servizi marginali vengono sempre appaltati da parte dell’ATC a terzi. Atc infatti lucra nel subappalto in quanto ai dipendenti degli appaltatori viene applicato un contratto di lavoro meno oneroso di quanto applicato nella gestione diretta. Le maggiori risorse derivanti da una gestione diretta potrebbero essere utilizzate per potenziare i collegamenti con le piccole frazioni sprovvisti soprattutto nei giorni festivi.

LORIANO ISOLABELLA, CONSIGLIERE COMUNALE CARRO

07/10/2018 14:51:02