- Vorremo ringraziare di cuore tutto i medici, gli infermieri, gli oss e particolarmente Annalisa, Elisa e Simona del reparto di geriatria dell’Ospedale di Sarzana per l’amore, la competenza e l’attenzione dimostrata nei confronti di nostra madre Rita che se ne è andata tra l’amore dei suoi cari. Qualità e competenze che al giorno d’oggi non sono scontate. Dott. Giuseppe Bongiovanni

