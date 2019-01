- Martedì scorso verso le 7.15 mentre percorrevo con uno scooter nero la rotatoria che collega via Antoniana con via E. Cozzani, la seconda che si incontra dopo i Vigili del Fuoco procedendo verso il centro urbano, un'autovettura mi tagliava la strada buttandomi a terra punto e poi fuggendo, senza che il conducente si sia poi reso reperibile. A seguito dell'incidente ho riportato serie lesioni che mi hanno visto ricoverato sino ad oggi all'ospedale civile Sant'Andrea. Nella giornata di oggi ho presentato denuncia alla Polizia locale e chiedo se potete pubblicare questo intervento al fine di reperire testimoni. Questi possono direttamente rivolgersi alla Sezione infortunistica della Polizia locale La Spezia alle utenze telefoniche 0187 726826 o 0187 726807. Lettera firmata

