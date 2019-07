- Se la notizia della chiusura della chirurgia complessa al Sant'andrea fosse vera sarebbe una scelta irresponsabile: saremmo alla follia. Chiediamo che tutti i sindaci verifichino e si attivino per dire un forte no e per scongiurare certe scelte che pregiudicano i servizi essenziali e anche la qualità che sarebbe necessaria per il nuovo ospedale dove la Regione già rifiuta la neurochirurgia e il dea di secondo livello. Già abbiamo una situazione gravissima con l'ospedale nuovo bloccato e quello vecchio in coma, con meno posti letto, con buchi nel personale, con code lunghe anche per visite semplici: ora ci vogliono togliere anche la chirurgia... hanno fatto bene le forze di opposizione del Comune della Spezia a pronunciarsi. Questo furto di un servizio essenziale non può essere tollerato... se i medici di Genova hanno poco da fare si possono spostare loro a Spezia dove invece il personale manca per non costringere i pazienti e i parenti ad andare a Genova.



Il coordinamento provinciale di Articolo Uno La Spezia

Redazione

18/07/2019 17:23:25