- Buon giorno, scusatemi se intervengo ma mi sento parte in causa rispetto alla lettera inviatavi dalla signora Maila Spadoni. Sono Andrea Canini e con il mio cane Cesare non passo per piazza Brin ma ci sto quasi tutti i giorni sia di giorno che di sera, fino a tarda ora. Vivo qui da 58 anni e prima di me mia madre: se la signora venisse in piazza ne sarei contento, potremo così scambiare due parole e farci due risate, e animare la piazza di italiani, ma tutto sotto voce, per non disturbare. Il prossimo passo sarà far smettere le campane di suonare. E' vero, nel Bronx non ci sono campane.



Buona giornata

26/09/2018 12:15:47