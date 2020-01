- "Gentile redazione,

volevo segnalare un fatto spiacevole che mi è successo il giorno dell'ultimo dell'anno. Ero sull'autobus La Spezia-Brugnato, la corsa delle 19. Siccome non riuscivo a suonare il campanello ho chiesto la fermata a voce presso Belvedere (Borghetto Vara). Vedendo che l'autista non si fermava ho gridato per farmi sentire, ma niente. Alle 19:37 eravamo già a Borghetto, continuo a gridare per chiedere la fermata ma senza ottenere risposta. Mi sono trovata quindi alla fermata del vecchio Comune e ho dovuto fare il giro del globo perché il ponte era chiuso. Eravamo rimasti in tre nella vettura, quindi non si può dire ci fosse confusione.

Non è la prima volta che mi succede".



Roberta Mezzacapo

Redazione

10/01/2020 09:03:26