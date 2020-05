"Nessun pensiero al settore spettacolo, agenzie di sicurezza siano impiegate nelle spiagge"

- Buongiorno, ascoltando il discorso del presidente del consiglio mi sento un po' presa in giro e credo la maggior parte degli italiani. E’ chiaro che è un momento difficile per tutti, ma non ho sentito nessun pensiero a dare una mano a chi lavora nel settore spettacolo. Personalmente lavoro con una delle migliori agenzie che conosca, da anni presta servizi di sicurezza in più ambiti, a partire dalle migliori discoteche della Versilia, concerti di grandi artisti, e servizio di sicurezza (stewarding) nei campi di calcio di serie A e serie B. Perché non cominciare già da ora a creare qualche normativa che possa impiegarci a regolare l’aflusso e la sicurezza nelle spiagge visto che il distanziamento sociale e il rispetto delle regole igenico sanitarie ora come non mai sono fondamentali per non creare altre epidemie?



Distinti saluti

Nicole

18/05/2020 11:15:42