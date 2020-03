"Massimiliano era un carabiniere della Val di Vara"

- Carissimi,

ho appreso oggi con profonda amarezza della prematura scomparsa del maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri del Comando provinciale della Spezia Massimiliano Maggi. Non potendo esprimere direttamente i miei sentimenti di stima e vicinanza alla famiglia e al Comando dell'Arma perché giustamente vincolato all'obblighi di stare al domicilio come tutti i cittadini del nostro Paese, lo faccio attraverso la stampa con un pubblico doveroso pensiero.

Ho conosciuto il maresciallo durante la sua permanenza presso la caserma di Borghetto di Vara e ne ho apprezzato le doti di rigore e al tempo stesso di grande umanità.

Era, mi sia consentito, un Carabiniere della Val di Vara, terra alla quale era e siamo in molti legati. Credo che in un momento di grande difficoltà quale l'attuale vada apprezzato lo sforzo che stanno compiendo tutte le forze dell'ordine ad ogni livello perché tutti insieme si possa uscire da questo tunnel. A loro, al personale sanitario e ai volontari che si stanno prodigando per noi tutti va la convinta gratitudine; a quanti invece non hanno ancora preso coscienza della delicatezza del momento un invito pressante: statevene a casa e non mettete a repentaglio la salute di tutti, anzitutto di chi è in prima linea.

Il sorriso e la simpatia di Massimiliano Maggi ci accompagneranno, ne sono certo, in questa battaglia difficile e non scontata ma che dobbiamo assolutamente vincere. A lui il mio personale e umile ricordo.



Silvano Zaccone

19/03/2020 21:50:04