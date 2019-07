- Buonasera,

scrivo per far presente che uscendo dalla galleria della Variante che collega La Spezia a Riccò del Golfo, in occasione dei lavori, hanno messo finalmente un nuovo cartello con le indicazioni, peccato che Porcari sia in provincia di Lucca. Il paese corretto è Porcale. Speriamo venga corretto, e magari visto che ci siamo, venga cambiata anche l'altra segnaletica che ormai non si legge più da quanto è vecchia e sporca. Faccio questa segnalazione in quanto questi paesini, a pochi passi dalla città, vengono frequentati da tantissimi turisti e qualche piccolo miglioramento va fatto





Manuela B

Redazione

07/07/2019 20:41:01