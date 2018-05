- Io vado controcorrente in questa polemica sulle attese al pronto soccorso e, come già fatto in altro post , racconto la mia personale esperienza. Giovedì scorso, mentre andavo al lavoro, sono caduto con la moto. Recatomi autonomamente al pronto soccorso della Spezia, venivo immediatamente preso in carico dal triage, visitato subito dal medico e nel giro di poco tempo mi venivano fatte le lastre del caso ed applicata una steccatura sulla frattura evidenziata. In pratica non posso che ringraziare il personale tutto per la professionalità e celerità dimostrata. Se ci sono utenti che si recano in un pronto soccorso per problemi che dovrebbero essere di competenza del medico di famiglia, direi che non hanno motivo e ragione di lamentarsi delle attese e del fatto che una struttura di emergenza è intasata da pazienti che di urgente non hanno nulla.

ALESSANDRO GRIECO

14/05/2018 10:58:17