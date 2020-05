"I miliardari in spiaggia e gli spezzini ghettizzati"

- "Gentile sindaco Paoletti,

sono nato alla Spezia e ho una seconda casa a Follo, mio paese di origine.

Da oltre vent'anni però risiedo in provincia di Milano per lavoro.

L'altra mattina, dopo tre mesi di isolamento, nei quali non mi è stato possibile ricongiungermi con la mia famiglia in Liguria, ho letto con assoluto stupore e disappunto la sua scelta di aprire le spiagge di Fiascherino, mia località balneare da sempre, solo ai residenti e a chi possieda una seconda casa sul posto (cioè i miliardari).

Ora, visto che tutti dobbiamo rispettare le regole di distanza e indossare le mascherine, non capisco il motivo di questa scelta ghettizzante! Mi sembra veramente settario ed elitario concedere l'accesso al mare solo a chi risieda sul posto o a chi sia talmente ricco da potersi permettere una casa a Tellaro! Il mare è un diritto di tutti e, stante ovviamente il rispetto delle norme di sicurezza, contesto completamente la Sua scelta.

Valuti piuttosto l'alternanza in spiaggia ma riveda questa scelta non lungimirante, che penalizzerà il turismo in questa area che tanto amiamo! Come sostiene il presidente Toti, la invito a considerare quanto resisteranno i ristoranti, i bar e gli alberghi senza il fatturato ricavato grazie ai soldi portati dai lombardi e dai piemontesi.

Siamo italiani, non serresi o tellaresi!

Quando le persone della Liguria venivano a Milano per curarsi, visto il basso livello della Sanità locale, nessuno ha mai risposto loro che gli ospedali fossero riservati ai residenti!



Profondamente deluso dalla Sua scelta"



Paolo Bruni

Redazione

27/05/2020 19:33:42