"Ho un vigneto fuori dal mio comune, se non lo curo le malattie si prenderanno l'uva"

ho appena letto l’articolo della non possibilità di recarsi negli orti situati al di fuori del proprio comune, in merito a questo possessore di fondi agricoli nel Comune di Riomaggiore, confermo la situazione di abbandono totale, lo scrivo perché posseggo un vigneto di oltre 2000 piante, se non venissero curato proprio in questo periodo, si rischierebbe di non portare a termine la maturazione dell’uva a causa delle malattie.



Secondo punto: i cinghiali e i caprioli che in questo periodi in cui la presenza dell’uomo è assente, devastando il territorio e sentendosi indisturbati nel momento della maturazione, darebbero il colpo di grazia a quella poca uva scampata alle malattie. Pertanto vi chiedo gentilmente di continuare a tener vivo con i vostri articoli il problema.

20/04/2020 11:10:35