- “Per capire la politica ed il territorio bisogna in primo luogo vivere le esperienze di ogni cittadino. La settimana scorsa ho avuto, insieme alla mia compagna Consuelo, un’esperienza brutta nella sostanza ma resa positiva grazie alla professionalità dei medici della pediatria della Spezia. Il nostro bambino, Enea, è stato ricoverato per un principio di polmonite: una malattia potenzialmente pericolosa, sulla quale eravamo, come è facile immaginare, molto preoccupati. Ebbene, l’umanità e la professionalità dei medici e del personale di pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia sono state eccelse. Oggi il nostro piccolo Enea è a casa, in salute, e ci sentiamo in dovere di ringraziare chi lo ha seguito in modo straordinario”. Così in una nota Jacopo Ruggia, capogruppo in Consiglio Comunale a Vezzano Ligure e papà del piccolo Enea, insieme alla sua compagna Consuelo, ha ringraziato pubblicamente i medici dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia per le cure fornite con umanità e professionalità.

Redazione

24/11/2019 10:40:08