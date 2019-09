- Voglio ringraziare il Primario Berti e tutta la sua equipe per operazione alla quale mi hanno sottoposto nel maggio scorso. Per ora tutto procede nel migliore dei modi, ho ripreso la mia vita regolarmente. Sono passati tre mesi senza complicazioni e mi piacerebbe fare un elogio pubblico al Primario, tutta la squadra e il personale infermieristico del reparto Chirurgia Generale dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Gino Lostuzzo ex capo reparto dei Vigili del Fuoco (immagine di archivio)

