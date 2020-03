- #chiudiamofincantieri.

Oggi come oggi, in zona, è il luogo che più di tutti rischia di diventare un focolaio.

Visto che sino ad oggi la nostra città è stata fortunatamente, poco colpita da questo virus, cerchiamo di tenerci stretta la nostra salute.

Fincantieri, muove migliaia di persone, proveniente da tutte le parti d'Italia (e non solo), pruduce un viavai di persone che utilizzano (in maniera del tutto non idonea, visti gli autobus strapieni) mezzi pubblici e propri, andando a bordo a lavorare, dove gli spazi difficilmente possono essere rispettati, negli uffici già particolarmente sovraffollati in questo periodo viste le numerose commesse....

Non penso che se le navi saranno consegnate un mesetto in ritardo, ciò possa sconvolgere le finanze di una multinazionale del genere.

I sindacati da canto loro non si espongono più di tanto (facendo richiesta di inutili scanner termici all'ingresso), intanto, all'interno del cantiere casi più o meno sospetti cominciano ad essere segnalati..

Prima che sia tardi... chiudiamo tutto sino al 3 aprile.

Tutti noi abbiamo figli, genitori, fratelli e nonni... Che senso ha tenerli chiusi in casa, se poi gli portiamo noi il coronavirus?





un metro di distanza....



