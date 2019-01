"Addio Giancarlo Beretta, sei stato maestro, collega, amico e fratello"

- Stanotte ci ha lasciato, dopo lunghissima malattia, Giancarlo Beretta.



Giancarlo è stato uno dei migliori dirigenti scolastici che questa provincia abbia mai avuto.



Ha iniziato la sua carriera nella scuola come insegnante di scuola dell’infanzia, per poi passare alla scuola primaria.



A metà anni novanta superammo insieme il concorso per Direttore Didattico e lui diresse per lungo tempo le scuole di Porto Venere per poi passare negli ultimi anni a dirigere l’Istituto Comprensivo n. 1. Fu il primo a sperimentare l’impianto organizzativo di un istituto comprensivo facendo da apripista per tutti noi suoi colleghi.



La sua intelligenza, cultura e approfondimento scientifico sono stati sempre coniugati da affabilità, capacità di ascolto e di comprensione per tutte le posizioni e per ognuno.



Il taglio del suo essere profondamente uomo di scuola è sempre stato quello del rigore dei principi educativi, del rispetto per tutti e nell’infaticabilità nel garantire una scuola veramente democratica basata sui principi costituzionali, ma anche aperta alle innovazioni e alla gioia di sperimentare percorsi nuovi.



Ha infatti sempre creduto che la scuola dovesse essere democratica, aperta alle nuove realtà che l’evoluzione della società offriva, ma soprattutto collaborativa sia al suo interno che all’esterno.



Non ha mai tenuto per sé il suo sapere ma lo ha sempre messo a disposizione di tutti. Credeva che l’apprendimento si costruisse nella collaborazione e non nella competizione, nel confronto e non nello scontro, nello stupore condiviso e non nella plumbea solitudine dell’erudito.



Per me è stato Maestro, Collega, Amico, Fratello. Ha affrontato una lunga, debilitante e dolorosa malattia con una straordinaria e rara dignità.



Il suo sorriso, il tratto affabile, l’ironia dolce con cui guardava alla vita non lo ha mai abbandonato.



L’istituto comprensivo numero 1 “Don Milani” si stringe a Rosa e Mattia, in un abbraccio forte e commosso consapevole dell’immane perdita subita.







La dirigente scolastica dell'Ic 1 “Don Milani”

Dottoressa Maria Torre

17/01/2019 12:10:18