- Buongiorno



Sono un assiduo frequentatore della zona di Ponzano del percorso che va dal campo sportivo della vecchia Ponzanese fino a Battitollo che percorro con il mio cane tutti i giorni e conosco “come le mie tasche”.



Potrei segnalarvi mille punti che la gente ha preso come discarica;ma un punto in particolare vi è una situazione vergognosa che si protrae da ormai troppo tempo.

Come potete vedere dalle foto in allegato,fra la spazzatura lasciata, vi sono bombole del gas, un divano e addirittura una vecchia 500.

In quel punto spesso ci si trova di tutto,di conseguenza basterebbe installare delle fototrappole per prendere il colpevole di una situazione veramente imbarazzante.

La discarica in questione si trova a metà della stradina parallela alla carrozzeria Angeli che costeggia l’autostrada che va in direzione Livorno (poco dopo l’Autogrill e sulla destra della strada in questione).

La situazione del parco ormai è grottesca con spazzatura ovunque e argini che crollano ed è veramente un peccato perché basterebbe poco per rendere la zona attraente a tante persone; aggiungo,infine, che anche la sicurezza dovrebbe essere migliorata visto che spesso si vedono personaggi poco raccomandabili.



Saluti

Un cittadino disgustato

30/03/2019 14:40:17