La Spezia - “Le partita di Spezia e Cremonese come banco di prova? In questa categoria ogni partita è un esame, ogni partita è una battaglia. Lo Spezia è attrezzato quantomeno come noi. E' una squadra che sa giocare bene al calcio, ha calciatori di valore ma non sta raccogliendo quanto dimostra sul campo”. Così Paolo Zanetti, tecnico dell'Ascoli che domani sera attende al varco gli aquilotti. “La mia squadra ha valori ma il percorso è ancora lungo come dimostra la partita scorsa. Turn over? Per me c'è sempre. Io cambio spesso la formazione in base alla strategia o al momento di formazione. Ad oggi non ho ancora le idee ben chiare su tutti i giocatori. Domani fare un'ulteriore seduta che mi darà modo di raccogliere ancora qualche informazione ragionando sotto l'aspetto fisico e anche strategico”.



Numeri molto buoni per i machigiani, in tema di punti ma anche in tema di gol fatti e subiti. “Lavoriamo molto per mandare in rete tanti giocatori diversi, è stata sempre una caratteristica delle mie squadre. Il resto dei dati non li guardo per ora, ma diciamo che siamo sulla strada giusta. Sabato ci servivano un certo tipo di caratteristiche, contro lo Spezia ce ne serviranno altre. Scamacca out? Noi non siamo aggrappati ad un solo giocatore e questo è importante. Siamo un insieme di valori. I ragazzi sanno che tutti possono avere una possibilità con me”.

REDAZIONE

23/09/2019 14:38:11