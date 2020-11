Visita al Picco degli emissari Figc, in settimana atteso l'esito

La Spezia - Un bel sole autunnale ha accolto al Picco questa mattina gli emissari della Federcalcio e i rappresentanti della Commissione provinciale di vigilanza. Nei prossimi giorni è atteso il parere dei due distinti organi per capire se lo Spezia potrà cominiciare ad utilizzare, in deroga fino a fine stagione, il proprio impianto sportivo nel campionato di serie A. L'ultimo passo prima del trasferimento degli apparati Var e goal line technology dallo stadio Manuzzi di Cesena, oggi campo principale dello Spezia Calcio, che sarebbe effettuato dopo la partita di sabato prossimo contro la Lazio.

La Commissione di vigilanza, in cui siedono Prefettura, Questura, Comune, Polizia Locale, Vigili del fuoco e altre figure tecniche, dovrà valutare i profili di sicurezza del Picco dopo i lavori svolti negli ultimi mesi. Particolare attenzione sulla nuova ringhiera tra il terreno di gioco ed il settore distinti, abbassata a un metro e venti dal suolo. Ai tecnici della Federcalcio il compito di valutare gli aspetti legati alle licenze nazionali per quanto riguarda le infrastrutture e concedere la deroga fino a giugno 2021. Una volta ricevuti i fax con esito positivo, Spezia-Bologna del 16 dicembre prossimo sarà ufficialmente annunciata come la prima storica partita di serie A disputata alla Spezia.

A.BO.

30/11/2020 16:25:12