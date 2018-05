La Spezia - Non solo il finale al cardiopalma di Frosinone, dove Floriano manda in paradiso il Parma e all’inferno di ciociari. Per il secondo anno sono loro i grandi beffati della stagione, ora dovranno di nuovo cercare la promozione attraverso i play-off. Ma è in coda che succede un altro grande colpo di scena: la Virtus Entella va a vincere a Novara con un gol di Crimi e manda Mimmo Di Carlo in serie C. Il tecnico laziale era arrivato in corsa per salvare una squadra in crisi, non riuscendo però a risollevare le sorti di un organico che ha vissuto sempre di alti e bassi.

I tigullini se la vedranno con l’Ascoli di Serse Cosmi ai play-out. Gli accoppiamenti play-off per il turno preliminare sono invece Venezia-Perugia e Bari-Cittadella.

A.BO.

18/05/2018 22:39:06