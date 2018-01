La Spezia - Giocherà con un altro prodotto del vivaio aquilotto nei prossimi sei mesi Luca Vignali. Il centrocampista aquilotto passa in prestito alla Reggiana in serie C e segue le orme di Marco Crocchianti di cui è stato compagno di squadra in una primavera allenata da Fabio Gallo. La mezzala va dunque a fare esperienza dopo due stagioni e mezza comunque positive in serie B conlo Spezia. Per lui 50 presenze e una rete in questo lasso di tempo. Vignali ha un contratto in scadenza nel 2019.

A.BO.

12/01/2018 18:55:39