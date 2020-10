Via libera dalla Commissione di vigilanza ai lavori allo stadio Picco

La Spezia - La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato oggi il via libera per fare dello stadio "Alberto Picco" un cantiere. Approvato il progetto dei lavori che, nelle prossime settimane, dovranno rendere l'impianto cittadino adeguato ad ospitare le gare casalinghe dello Spezia in serie A. Alla commissione, presieduta dalla prefetta Maria Luisa Inversini, hanno partecipato rappresentanti del Comune, della Provincia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dell’ASL, del CONI, della Lega calcio, dei sindacati e delle professioni elettrotecniche.

"L’impegno di ciascuno di noi - ha affermato la prefetta al termine della riunione - è quello di far sì che nel giro di qualche settimana lo Spezia possa tornare a giocare in città, nel suo Picco, in piena sicurezza. Siamo sicuri che anche la tifoseria aquilotta farà la sua parte, sostenendo la squadra con il consueto calore nel rispetto delle regole e con comportamenti compatibili con la situazione che stiamo vivendo, a tutela della salute di tutti. Anche i tifosi devono giocare la loro partita, quella più importante".

Al momento i proiettori a led che prenderanno posto sulle torri faro del Picco sono ancora in produzione. L'azienda AEC Illuminazione è la realtà nazionale scelta per l'intervento, che rappresenta la parte più corposa dei lavori previsti per questa stagione. La scorsa settimana il consiglio comunale ha previsto di contrarre 1,2 milioni di euro di mutui per finanziare i lavori, che saranno inizialmente a carico dello Spezia Calcio.

